MAGNETI MARELLI: VENTI OPERAI PRECARI MANDATI A CASA IN ANTICIPO

Il periodo natalizio si rivela amaro per venti lavoratori precari della Magneti Marelli, costretti a congedarsi nove giorni prima della scadenza del loro contratto a tempo determinato, fissato per il 31 dicembre. L'azienda, specializzata nella produzione di componenti per veicoli, aveva richiamato i lavoratori all'inizio di settembre per gestire una considerevole commessa legata alla produzione del furgone Ducato.

Nel settembre scorso, Magneti Marelli aveva ottenuto da Stellantis l'incarico di contribuire alla realizzazione di 1.180 furgoni al giorno, un'importante mole di lavoro che aveva portato alla revoca degli ammortizzatori sociali e alla riattivazione della produzione a Sulmona. Tuttavia, la commessa, inizialmente prevista fino al 31 dicembre, è giunta a termine in anticipo, portando alla conclusione anticipata dei contratti per venti lavoratori interinali.

La situazione era nata dalla necessità di far fronte all'aumento della produzione e all'annuncio di esuberi previsti a partire da gennaio, che avrebbero coinvolto 100 dipendenti su un totale di oltre 600. Per soddisfare la crescente domanda, erano stati assunti temporaneamente venti lavoratori, di cui quattordici attraverso agenzie interinali e sei provenienti dallo stabilimento di Melfi.

Nonostante il tentativo di integrare il personale per far fronte alla produzione straordinaria, la fine anticipata della commessa ha costretto l'azienda a congedare i lavoratori precari, evitando la maturazione delle ferie. La notizia ha colto di sorpresa gli operai, che avevano sperato in una possibile proroga dei contratti.

Le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Uglm hanno già tenuto assemblee con i lavoratori, e nei prossimi giorni è previsto un confronto tra i rappresentanti sindacali e i vertici aziendali per discutere del futuro dell'azienda e ottenere ulteriori informazioni sui prossimi esuberi, attualmente previsti in numero di 100.