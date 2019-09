MALTEMPO, nubifragi in molte regioni, meteo prossime ore sull'Italia

Il minimo di bassa pressione che nel corso della serata di domenica e della notte di lunedì è scivolato lungo l'Italia centrale ha portato forti temporali e nubifragi dapprima sulla Toscana meridionale, poi anche sul Lazio. Davvero ingenti i quantitativi di pioggia tra le province di Grosseto e di Viterbo.

A cavallo tra le ultime ore della giornata di domenica e le prime del lunedì sono caduti fino a 160mm sulla provincia di Viterbo e 150mm su quella di Grosseto. Il fronte si è spostato poi verso sud coinvolgendo la provincia di Rieti dove sono caduti fino a 120mm di pioggia, e anche Roma. Qui un intenso temporale ha scaricato in poco meno di un'ora circa 60mm.

La pioggia forte ha causato ruscellamento lungo le strade e allagamenti ma per fortuna senza gravi conseguenze. Coinvolta dai temporali infine anche la Campania con punte di 50-60mm tra le province di Caserta e di Napoli, segnalato qualche allagamento a Napoli con disagi mattutini nella circolazione stradale.

Analisi: l'allontanamento del minimo verso l'area balcanica ha favorito fino dalle prime ore del mattino un miglioramento al Centro sud con qualche temporale che si è attardato ancora tra la bassa Campania, la Basilicata e la Puglia salentina me nel contempo una nuova perturbazione atlantica ha iniziato a interessare le regioni settentrionali con le prime piogge a iniziare dal Nordovest e che in queste ore si stanno propagando anche al Nordest e la Toscana.

Nel prosieguo della giornata questo fronte porterà ancora maltempo al Centro Nord coinvolgendo verso sera anche parte del Sud.

Le previsioni per le prossime ore:

Meteo lunedì 23 settembre:

Nord: ampie schiarite in avanzamento sul nordovest, ancora instabile perturbato sul nordest e l'Emilia Romagna con piogge e temporali localmente intensi, specie su bassa Emilia, Trentino e Friuli. Graduale miglioramento tra la sera e la notte.

Centro: ulteriore peggioramento su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali in rapida estensione al Lazio e l'Abruzzo tra le ore pomeridiane e le prime serali. I fenomeni potranno assumere locale carattere di nubifragio. In serata-nottata rapido miglioramento a iniziare da ovest.

Sud: residui temporali tra bassa Campania, Calabria tirrenica, Basilicata e Puglia salentina. Qualche piovasco in arrivo sulla Sicilia tirrenica. In serata in Campania nuovi rovesci e temporali.

Temperature stabili o in ulteriore lieve calo al Centro Nord. In diminuzione al Sud.

Venti tesi meridionali in rotazione dalla sera dai quadranti settentrionali.

Mari molto mossi, localmente agitati i bacini meridionali.