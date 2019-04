METEO ITALIA - Dopo PASQUETTA ancora MALTEMPO al NORD, piogge diffuse e NEVE sulle Alpi

METEO, TENDENZA DOPO PASQUETTA: la presenza di una profonda saccatura atlantica con annessa circolazione depressionaria al suolo sull'Ovest Europa, condizionerà il tempo subito dopo la Pasquetta sul nostro Paese, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola; instabilità atmosferica anche su buona parte delle regioni centrali (specie del versante tirrenico). Situazione che andrà invece gradualmente migliorando al Sud grazie alla presenza di un campo anticiclonico di estrazione subtropicale in rinforzo che causerà un deciso aumento termico, con valori che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi due giorni:

Martedì 23 Aprile: tempo perturbato al Nord, segnatamente tra Ovest Emilia, Piemonte, Val d'Aosta sud-orientale, Lombardia e Liguria, così come in Toscana e Appennino centrale con piogge e locali temporali accompagnati da un'intensa ventilazione meridionale in quota; nevicate anche copiose sulle Alpi sopra i 1800-2000 m, localmente a quote inferiori tra Piemonte e Valle d'Aosta. Maggiore variabilità al Sud con schiarite prevalenti. Temperature in generale calo al Nord e parte del Centro (specie nei valori massimi pomeridiani), stabili al Sud con valori sopra la media. Punte di 24°C in Sicilia e in Puglia.

Mercoledì 24 Aprile: spiccata instabilità atmosferica al Nord con schiarite anche ampie al mattino soprattutto in pianura, più nuvoloso su Alpi e Prealpi con piogge diffuse a ridosso dei rilievi. Tra pomeriggio e sera nuovo peggioramento al Nordovest, con possibilità anche di temporali tra Lombardia, Piemonte e Ovest Emilia. Maggiore variabilità al Centro-Sud, salvo piovaschi in Sardegna e locale instabilità ad evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature in generale aumento nei valori massimi, con valori ben superiori alle medie del periodo al Centro-Sud, con massime fino a 25°C su Sicilia, Campania, Puglia.. Venti tesi dai quadranti meridionali.

Fonte 3bMeteo