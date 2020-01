Maestra aquilana colpita da meningite, ricoverata in gravi condizioni

Una maestra aquilana, di ruolo presso la scuola primaria De Amicis, sarebbe stata ricoverata presso l'ospedale San Salvatore perchè colpita da una forma di Meningite da Pneumococco, la donna 45anni, verserebbe in condizioni gravissime.

In un comunicato diramato da poca , la Asl dell'Aquila tranquillizza la popolazione, il tipo di meningite da cui è affetta la paziente non ha carattere contagioso, non necessita di profilassi e non rappresenta quindi un pericolo per la popolazione”

“La donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Salvatore”

“La direzione della Asl ha informato il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, per avviare eventuali azioni congiunte che però al momento non si rendono necessarie”