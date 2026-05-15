Maldive, cinque italiani morti in immersione: il mistero della grotta profonda resta

Proseguono le ricerche nella cavità sottomarina dell’atollo di Vaavu, mentre Farnesina, autorità maldiviane e Procura di Roma seguono gli accertamenti sulla tragedia dei sub italiani.

Resta drammatico il quadro dopo la tragedia alle Maldive costata la vita a cinque italiani durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Il primo corpo recuperato sarebbe quello di Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Con lei hanno perso la vita la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava impegnato nell’esplorazione di una grotta sottomarina a una profondità stimata tra i 50 e i 60 metri. Le autorità maldiviane hanno definito l’intervento di recupero particolarmente complesso, anche per la conformazione della cavità, che sarebbe articolata in più segmenti comunicanti.

L’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente anche per le Maldive, è arrivato a Malé per seguire da vicino le operazioni e incontrare i responsabili della Guardia Costiera. In un intervento televisivo ha spiegato che i sommozzatori locali sono riusciti a entrare solo in parte nella grotta, senza individuare gli altri corpi. Una nuova immersione è prevista con il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

A complicare le ricerche ci sono mare mosso, forti raffiche di vento, piogge intense e correnti marine. La Maldives National Defence Force ha confermato l’impiego di sommozzatori specializzati, unità navali e supporto aereo, ma l’operazione resta considerata ad alto rischio.

La Farnesina ha comunicato che l’Ambasciata italiana sta prestando assistenza agli altri 20 connazionali presenti a bordo del Duke of York, che stanno bene e non risultano feriti. È stato attivato anche un contatto con la Mezzaluna Rossa per un possibile supporto psicologico.

Nel frattempo, le autorità locali stanno verificando se l’immersione abbia rispettato le norme maldiviane, che fissano limiti stringenti per le attività ricreative oltre i 30 metri. Anche la Procura di Roma ha avviato accertamenti: i magistrati attendono la documentazione diplomatica prima di valutare eventuali ipotesi di reato e deleghe investigative.