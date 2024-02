Maltempo Flagella il Veneto: Valanga in Alto Adige, un Morto e Due Feriti

Il Veneto, e in particolare Vicenza, si ritrovano a fronteggiare le conseguenze di un'alluvione che, sebbene ricordi in quantità d'acqua i disastri passati del 2010 e la tempesta Vaia del 2018, non ha causato danni così gravi grazie agli investimenti nella protezione del territorio. Le piene del Bacchiglione e del suo affluente Retrone hanno causato alcuni allagamenti, ma con danni sopportabili.

La tragedia colpisce invece l'Alto Adige, dove una valanga a Racines di Dentro ha travolto tre persone, causando la morte di una e ferendo gravemente altre due. La zona è stata interessata da abbondanti nevicate, fino a 60 centimetri di neve fresca.

Per il Veneto, dove l'allerta rossa per il rischio idraulico rimarrà in vigore nelle prossime ore, il presidente Luca Zaia ha richiesto lo stato di emergenza, auspicando un aiuto dallo Stato per i danni. Tuttavia, Zaia sottolinea anche il successo delle opere di laminazione, salvando Vicenza da ulteriori disastri.

Le opere di laminazione, come il bacino di Caldogno e quello a Costabissara, hanno svolto un ruolo cruciale nel contenere le acque, dimostrando l'efficacia degli investimenti infrastrutturali. Nonostante alcune difficoltà, come gli allagamenti nel parco e negli scantinati, la situazione sembra sotto controllo.

Nel frattempo, la rete fognaria ha avuto difficoltà a smaltire le abbondanti piogge, rendendo necessario l'uso di pompe idrovore con una capacità eccezionale di 40.000 litri al minuto. Restano ancora problemi di circolazione dei treni e la preoccupazione per lo svolgimento delle attività quotidiane, come una partita di calcio locale.

Mentre nel resto d'Italia si registrano eventi meteorologici avversi, con alluvioni nel Modenese e una bomba d'acqua in Sicilia, il Veneto cerca di riprendersi da questa violenta tempesta, preparandosi a valutare i danni e a fronteggiare le sfide future.