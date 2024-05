Maltempo Milano: Bomba d'Acqua e Allagamenti, Fiumi Sopra il Livello d'Allerta

La notte a Milano è stata segnata da un'improvvisa tempesta che ha portato forti piogge, causando allagamenti e disagi in diverse parti della città. La situazione è particolarmente critica per i fiumi, con il rischio che il livello dei fiumi superi le soglie di allerta.

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha comunicato su Facebook la situazione allarmante: "Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano sono caduti 30mm di pioggia tra l'1 e le 4. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli dei fiumi Lambro e Seveso, che sono ora monitorati attentamente".

Granelli ha aggiunto che le squadre di Protezione Civile e di MM Servizio Idrico sono state attivate e che potrebbe essere necessario ricorrere alla vasca anti esondazione del Seveso nel Parco Nord e procedere con l'evacuazione delle comunità presenti al Parco Lambro.

Le previsioni meteo per Milano indicano che la situazione potrebbe peggiorare ancora, con piogge e rovesci intensi previsti per la giornata di giovedì 2 maggio. Anche se venerdì si prevede una leggera tregua, con qualche piovasco isolato nel pomeriggio, il fine settimana potrebbe portare un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampi momenti di sole e temperature in aumento.

Tuttavia, giovedì le temperature resteranno al di sotto delle medie stagionali, con massime intorno ai 16 gradi e minime di circa 12 gradi. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali di sicurezza.