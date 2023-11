Maltempo a Pescara: Pioggia Incessante Provoca Allagamenti e Disagi

L'ondata di maltempo preannunciata sta causando danni e disagi significativi nella città di Pescara e nelle zone limitrofe dell'Abruzzo. La pioggia incessante ha generato allagamenti ai piani terra di abitazioni, garage e scantinati, mentre numerosi sottopassi lungo la costa, in particolare a Pescara e Montesilvano, sono diventati impraticabili.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono impegnate in decine di interventi per affrontare gli effetti del maltempo. Riccardo Chiavaroli, presidente di Ambiente Spa, ha dichiarato sui social media che, sin dalla notte scorsa, gli operatori sono attivi nella pulizia dei tombini in città per mitigare i danni da allagamenti causati dalla pioggia insistente. Ha anche sottolineato che, nonostante la costante manutenzione, la rete idrica potrebbe avere difficoltà ad assorbire grandi quantità d'acqua in tempi brevi.

A Francavilla al Mare, i sottopassi di via dei Marrucini, via Marino, via Pola e piazza Angelucci sono stati chiusi a causa dei disagi causati dal maltempo. La Protezione Civile aveva diramato un'allerta gialla per la giornata odierna, indicando una criticità ordinaria per il rischio idrogeologico legato a temporali su parte dell'Abruzzo, in particolare per i bacini "del Pescara" e "Tordino Vomano". La situazione è in continuo monitoraggio mentre la popolazione è invitata a prestare attenzione e ad adottare precauzioni necessarie.