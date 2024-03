Maltempo in Arrivo per la Giornata della Donna: Pioggia, Temporali, Neve e Vento Imminenti

La Giornata della Donna sarà segnata dall'arrivo di maltempo su vasta scala, con una serie di perturbazioni che continueranno a colpire l'Italia nel corso del weekend. Le Alpi si preparano a ricevere oltre un metro di neve, alimentando una fase prolungata di condizioni meteorologiche avverse che non darà tregua nelle prossime giornate. Le precipitazioni abbondanti che hanno già colpito diverse regioni stanno causando accumuli pluviometrici eccezionali, con il Piemonte che ha già raddoppiato la media mensile delle precipitazioni, e in Liguria e Lombardia occidentale si sono già raggiunti gli accumuli medi per tutto il mese di marzo. Anche in Veneto si registrano precipitazioni superiori alla media mensile di marzo, confermando l'eccezionalità del fenomeno.

La causa principale di queste perturbazioni è un vortice ciclonico situato a ovest dell'Inghilterra, che sta generando un nuovo fronte che raggiungerà la Penisola a partire dalla giornata di venerdì, interessando inizialmente le regioni occidentali e poi estendendosi gradualmente verso il resto del Paese nel corso del weekend. Si prevede che entrambi i fronti saranno accompagnati da venti sostenuti e a tratti forti.

Le stime delle precipitazioni indicano picchi di 100/150 mm al Nordovest e oltre un metro di neve sulle Alpi, 60/80 mm al Nordest, e 80/100 mm per le regioni tirreniche, con quantità inferiori altrove.

Venerdì, il maltempo inizierà a interessare le regioni nord-occidentali e la Sardegna nel pomeriggio, estendendosi poi alle regioni centrali tirreniche e al resto del Nord durante la notte. Le temperature saranno stabili al Nord, con lieve aumento al Centro e al Sud, mentre i venti saranno prevalentemente di Scirocco, con possibili rinforzi sui bacini occidentali.

Sabato, il maltempo si concentrerà maggiormente sul Sud, con fenomeni in esaurimento al Centro e al Nord durante la prima parte della giornata. Dalla sera e durante la notte, è atteso un nuovo peggioramento al Nordovest con rovesci, temporali e abbondante neve sulle Alpi occidentali. Le temperature saranno in lieve calo al Sud, con lieve aumento al Nordest e stabili al Centro, mentre i venti saranno prevalentemente tra Sud e Sudovest, con rinforzi in serata sui bacini occidentali.

Domenica, il maltempo coinvolgerà ampiamente il Centro-Nord con fenomeni intensi e abbondanti nevicate sulle Alpi, mentre nel pomeriggio è atteso un miglioramento graduale al Centro-Nord e un contemporaneo peggioramento al Sud. Le temperature saranno stabili al Centro e al Nord, con ulteriore aumento al Sud, mentre i venti saranno forti e di Scirocco. I mari saranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate locali.