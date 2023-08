Maltempo in arrivo: Forti temporali e grandinate minacciano l'Italia nelle prossime 48 ore!

Giovedì:

Nord: Rovesci già da stanotte, soprattutto su Alpi, Prealpi e occasionalmente pedemontane. Al mattino residui rovesci su centro est Liguria, poi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Nel pomeriggio e sera, temporali intensi tra medio alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto orientale e Friuli, con rischio di nubifragi e grandinate tra alto Veneto e Friuli. Sporadici rovesci non esclusi sull'Emilia, specie tra Ferrarese e Comacchio, con qualche temporale in alta Toscana durante la notte.

Centro: Nubi sparse sulle zone interne appenniniche, basso rischio di fenomeni. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud: Sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in aumento, soprattutto al Centro-Sud. Venti meridionali moderati con rinforzi. Mari mossi tendenti a molto mossi.

Venerdì:

Nord: Condizioni di instabilità diffuse con rovesci e temporali possibili su tutti i settori, localmente di forte intensità con colpi di vento e grandine. Fenomeni più frammentari sull'Emilia Romagna.

Centro: Forti temporali e locali nubifragi su Toscana, Umbria, Marche, e nel pomeriggio e sera anche su Lazio e Abruzzo, con rischio di grandine soprattutto tra Appennino e Adriatico.

Sud: Nuvolosità irregolare sulla Sardegna con possibilità di rovesci e qualche temporale, in assorbimento nella seconda parte della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, con tendenza a temporali anche forti tra il tardo pomeriggio e la sera su Campania, Molise e Puglia settentrionale, e anche su ovest Sicilia. Temperature in netto calo al Nord e parte del Centro, in temporaneo ulteriore aumento al Sud. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi, localmente agitati.

Si prevedono quindi due giorni di forte instabilità, con fenomeni intensi e diffusi, soprattutto nella giornata di venerdì, coinvolgendo gran parte della Penisola. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e ad adottare misure di sicurezza adeguate durante i temporali.