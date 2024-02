Maltempo in arrivo: Pioggia, Vento e Neve in tutta Italia fino al weekend

Una perturbazione intensa si abbatterà sul Paese tra giovedì e venerdì, seguita da altre nel corso del weekend. Il vortice d'Islanda, tornato in azione, porterà piogge abbondanti, venti forti e neve sui rilievi fino ai primi di marzo. La pressione in rapido approfondimento sull'Atlantico settentrionale, sfiorando i 955hPa, prepara il terreno per un lungo periodo di maltempo su tutta l'Europa e, naturalmente, sull'Italia.

Giovedì inizierà il cambiamento delle condizioni atmosferiche con l'aumento dell'instabilità al Nord, portando precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, accompagnate da possibili rovesci o temporali. Neve prevista su tutte le Alpi. Nel resto della Penisola, poche variazioni salvo per un aumento delle nubi sulla fascia tirrenica. Le temperature temporaneamente in aumento al Centro-Sud, mentre i venti diventeranno più intensi soprattutto su Liguria, Tirreno e Adriatico. Mare molto mosso o agitato.

Venerdì, l'instabilità coinvolgerà anche il Centro con rovesci e temporali, soprattutto sulla fascia tirrenica. Nel Nord, temporaneo miglioramento ad Ovest. Ancora neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. In serata, piogge e temporali raggiungeranno anche la Campania e la Sicilia. Temperature in diminuzione al Centro, possibili aumenti al Sud. Venti forti dai quadranti meridionali e mari agitati.

Sabato, la seconda perturbazione colpirà la Sardegna e le regioni centro-settentrionali, mentre la prima si allontanerà dal Sud. Previsti ancora rovesci e temporali, con ulteriore calo termico al Sud e nevicate su Alpi e Appennino. Ventilazione ancora forte e mari agitati.

Domenica, instabilità diffusa al Centro-Sud mentre la terza perturbazione si avvicinerà al Nord. Temperature in ulteriore diminuzione e venti tesi o forti. Mari ancora mossi o agitati.