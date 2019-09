Maltempo in arrivo dal nord Europa, Piogge e temporali e abbassamento delle temperature

Da una saccatura nord atlantica si diparte una nuova perturbazione che dalla Francia punta le regioni settentrionali ed in giornata raggiungerà le Alpi centro-occidentali per riversarsi entro sera sulle pianure del Nordovest, dove darà luogo a piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Sarà sospinta da un carico di aria più fresca in grado di dar luogo ad un abbassamento delle temperature, specie al Nord.

Sul resto d'Italia poco da segnalare, ad eccezione della Sicilia, ancora alle prese con gli effetti della perturbazione precedente, in grado di produrre alcuni rovesci o temporali che nel pomeriggio coinvolgeranno anche l'Appenino Meridionale. Venerdì la saccatura si posizionerà tra l'alto Tirreno e la Val Padana ed orchestrerà la perturbazione che insisterà su Nordovest e bassa Val Padana con fenomeni a tratti forti, estendendosi a parte del Centro-Sud.

METEO GIOVEDÌ.

Nord primi fenomeni dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, in intensificazione ed in sconfinamento serale a Piemonte e alta Lombardia, localmente Liguria. Meglio su pianure di Triveneto e sulla Romagna.

Centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche isolato fenomeno diurno sulle zone interne abruzzesi e dell'alta Toscana.

Sud instabile in Sicilia con piogge e qualche temporale sulle aree centro-orientali. In giornata ancora instabile in Sicilia, formazione di rovesci e qualche temporale fin sull'Appennino, in progressiva attenuazione in serata.

METEO VENERDÌ.

Nord tempo instabile con piogge e temporali sparsi più frequenti ed intensi su Piemonte ed Emilia Romagna, ma in attenuazione entro sera al Nordovest.

Centro tempo instabile soprattutto su Appennino e versante adriatico con piogge e temporali soprattutto nella prima parte del giorno, in successiva attenuazione. Fenomeni discontinui sul versante tirrenico con maggiori aperture sul Lazio.

Sud instabilità in rapido aumento sulle regioni tirreniche con piogge in estensione a quelle adriatiche ed in sconfinamento alle coste dell'alta Puglia, ma in esaurimento serale. Ancora qualche fenomeno in Sicilia, asciutto sullo Ionio.