Maltempo in arrivo per il fine settimana

L'anticiclone delle Azzorre, che per molti giorni ha stazionato sull'Europa occidentale mantenendo un teso flusso di venti da Nord sull'Italia ( responsabile di due emergenze sulle Alpi: neve su Austria e Svizzera, siccità e incendi sui versanti italiani ), arretrerà sul vicino Atlantico.

Questo arretramento farà si che le perturbazioni, che fino ad ora hanno interessato l'Europa centro-orientale interagendo con vortici freddi e portando anche bufere di neve, potranno inserirsi anche tra Gran Bretagna e Francia, entrando poi a Ovest dell'Italia.

ARRIVANO PIOGGIA E NEVE ANCHE AL NORD E CENTRALI TIRRENICHE, LE PREVISIONI - In questo contesto si potranno formare minimi di bassa pressione anche su mari occidentali dell'Italia, fatto che favorirà il ritorno di precipitazioni anche al Nord e centrali tirreniche, quantomai preziose dopo questo lungo periodo siccitoso.

Ancora prematuro stabilire con sufficente dettaglio l'entità e la distribuzione delle precipitazioni, anche se ad oggi si intravede una buona finestra tra venerdì e il weekend con maggiore probabilità di coinvolgimento per Nordest, Toscana, Lazio e Umbria.

Prime deboli precipitazioni potranno comunque affacciarsi già giovedì. Prognosi ancora molto incerta per il Nordovest, che risulta in una posizione più 'complicata', anche se almeno in una seconda fase potrebbe ricevere anch'esso le tanto attese precipitazioni ( in primis Lombardia e Levante Ligure). L'afflusso di aria fredda dal Nord Europa potrebbe altresì favorire nevicate a tratti a quote basse sulle regioni settentrionali, oltre che finalmente sulle nostre Alpi. Piogge e rovesci che ad ogni modo non dovrebbero mancare anche al Sud, che in questo periodo sta facendo decisamente il pieno.

La tendenza termica in questa fasse vedrà un generale ribasso delle temperature al Nord soprattutto per quanto riguarda i valori massimi ( attualmente il foehn quasi costante determina valori praticamente primaverili e li manterrà per altre 48 ore), temporaneo rialzo al Centrosud.

La situazione resta comunque estremamente dinamica e soggetta ancora a un certo margine di incertezza, seguiranno importanti aggiornamenti Possibili sorprese nei prossimi giorni, entra qui per i dettagli graficiTemperature altalenanti in settimana.