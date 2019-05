Maltempo in attenuazione ma rischio di altri rovesci nelle prossime ore

Si è attenuata nella notte appena trascorsa l'ultima ondata di maltempo che ha coinvolto in particolare l'Italia centro-settentrionale.

Le regioni più colpite mercoledì sono state Emilia Romagna, Toscana e Lazio interni, Umbria, Marche e Abruzzo.

In particolare sul medio Adriatico tra il tardo pomeriggio e la sera sono transitati temporali anche di forte intensità che dal Pescarese sono scivolati verso il Vastese, fino al confine con il Molise. In avvio di giornata si registra ancora qualche pioggia sulle Marche, Umbria settentrionale e qua e là sulla dorsale tosco-emiliana, ma il grosso dei fenomeni si è ormai esaurito. Si segnalano inoltre alcune piogge sulla Sicilia sudorientale, in questo caso legate ad un sistema nuvoloso in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e lo Ionio.

PROSSIME ORE.

Rimarrà attiva una circolazione depressionaria tra Adriatico e Balcani, seppur blanda, ma ancora in grado di innescare fenomeni di instabilità su parte delle nostre regioni in particolare nel pomeriggio.

Al Nord qualche rovescio o temporale diurno si formerà sulle Prealpi lombardo-venete con locali sconfinamenti serali alle pianure, ma in esaurimento. Altrove la giornata trascorrerà più soleggiata.

Al Centro i rovesci sparsi già in atto sulle Marche si intensificheranno nel pomeriggio e si sposteranno verso sud, risultando a tratti intensi sulle zone interne meridionali della regione, interne laziali e soprattutto abruzzesi, localmente accompagnati da grandine.

Non escluso qualche sconfinamento preserale alle coste del basso Lazio. Locali fenomeni diurni inoltre sulle zone interne della Sardegna.

Al Sud si esauriranno in tarda mattinata le piogge sulla Sicilia sudorientale, ma nel pomeriggio rovesci e temporali si attiveranno sulle zone interne di Campania, Molise, alta Puglia e Lucania, isolatamente sulla dorsale calabrese; possibili locali sconfinamenti preserali alla costa campana e dell'alta Puglia.