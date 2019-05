Maltempo insiste sulla Penisola, nel week end ancora freddo e Neve

L'impulso freddo di sabato e il vortice in formazione domenica, favoriranno un nuovo deciso calo delle temperature in questo maggio decisamente travagliato dal punto di vista meterologico. Di fatto tornerà così a nevicare fino alle quote medie non solo sulle Alpi ma ancora una volta anche in Appennino, sebbene non alle quote dello scorso weekend che erano davvero basse per il periodo.



SABATO - Con l'arrivo di rovesci e temporali, nevicherà sulle Alpi inizialmente oltre i 1700-2000m, ma con quota in calo fin verso i 1500m, a tratti più in basso sulle Alpi orientali e in generale sui settori di confine.



DOMENICA - Residue precipitazioni sulle Alpi orientali, specie di confine, nevose sin verso i 1300-1500m. Torna la neve anche sull'Appennino settentrionale, in particolare quello tosco-emiliano e romagnolo con fiocchi sin verso i 1400-1500m, ma a tratti a 1100-1200m durante i rovesci più intensi. Quota neve in calo a fine giornata pure sull'Appennino centrale, a 1400-1600m entro fine giornata.

LUNEDI' - Ancora rovesci sparsi lungo l'Appennino, nevosi mediamente dai 1200-1500m sull'Appennino centrale, 1400-1700m su quello meridionale, a tratti più in basso tra Emilia Romagna e alte Marche, dove durante le precipitazioni più incisive i fiocchi bianchi potranno raggiungere anche i 1000m.

Qualche locale nevicata potrà interessare ancora le Alpi orientali mediamente dai 1100-1500m.

SITUAZIONE DELICATA, SEGUIRE AGGIORNAMENTI! - L'evoluzione meteo resta estremamente delicata e soggetta a ulteriori modifiche previsonali, stante il margine di incertezza ancora presente sull'esatta traiettoria del vortice.