Maltempo, nuova ondata in arrivo sulla Penisola

Dopo l'ondata di maltempo di inizio settimana, pilotata da un profondo vortice di bassa pressione di passaggio sull'Italia, rimarrà aperto un canale di correnti di matrice atlantica che riusciranno con facilità a raggiungere le latitudini mediterranee.

L'assenza di una zona di alta pressione sull'Europa meridionale favorirà infatti il transito di nuove perturbazioni anche nella seconda parte della settimana.

Una di questa raggiungerà la Penisola ad iniziare da giovedì, orchestrata da una depressione che dal Mediterraneo centrale si sposterà verso i Balcani.

ENTRO GIOVEDÌ ARRIVA UNA NUOVA PERTURBAZIONE.

Una breve tregua del maltempo interesserà il Mediterraneo centrale e l'Italia intorno alla metà della nuova settimana, ma sarà probabilmente poco duratura poiché già nella seconda parte di giovedì una nuova perturbazione raggiungerà il Nord e l'alto versante tirrenico.

Venerdì il fronte avanzerà verso le nostre regioni centro-meridionali portando maltempo soprattutto sui versanti tirrenici anche se qualche fenomeno riuscirà a raggiungere i versanti del medio adriatico.

TENDENZA WEEKEND - Sabato l'instabilità sarà ancora protagonista tra alto versante adriatico, Romagna, Adriatiche, Tirreniche centro meridionali e Isole maggiori mentre andrà gradualmente migliorando su Nord e alto versante tirrenico.

Domenica il tempo dovrebbe essere migliore, eccezion fatta per ultimi disturbi al Sud e nubi alte in avanzamento altrove, avamposto di un'altra perturbazione in avvicinamento da Ovest.

In ogni caso, vista la distanza temporale, la tendenza potrebbe subire modifiche e vi consigliamo pertanto di seguire i prossimi aggiornamenti.