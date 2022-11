Maltempo, pioggia intensa in Abruzzo, allarme per fiume Sangro

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione civile comunica che "la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Sangro segnala il superamento della soglia di allarme ed una graduale crescita" e raccomanda "di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza".

Per l'area in questione, il bacino Alto del Sangro, ieri è stato diramato un bollettino di 'criticità elevata - allerta rossa'.

Altre zone a rischio sono il bacino alto della Marsica e il bacino dell'Aterno, per cui il bollettino parla di 'criticità moderata - allerta arancione', nel primo caso per rischio idraulico diffuso e nel secondo per rischio idrogeologico localizzato. Allerta gialla nel resto della regione. Come preannunciato, la perturbazione nel corso della notte ha raggiunto l'Abruzzo, dove piove incessantemente da ore. Se le aree interne sono quelle più a rischio, il maltempo sta interessando anche la costa.

A Pescara, ad esempio, sono in corso precipitazioni intense dalla notte. Secondo le rilevazioni dell'associazione Aq Caput Frigoris, la località più piovosa è Villetta Barrea (L'Aquila), con un valore di 133,6 mm di pioggia caduti; sul monte Genzana le raffiche di vento hanno superato i 120 chilometri orari.