Maltempo, scuole chiuse in diverse località abruzzesi

Il forte maltempo a Introdacqua (L'Aquila), che ha fatto cadere circa 30 centimetri di neve, dal tardo pomeriggio ha iniziato a mollare la morsa pur lasciando ancora forti raffiche di vento e una temperatura di molti gradi sotto lo zero.

Le precipitazioni nevose da debole intensità hanno raggiunto il livello di bufera durante la parte centrale della giornata facendo sembrare il borgo ai piedi di Monte Genzana una località del nord Europa: vento tempestoso e neve copiosa che si depositava su qualsiasi superficie a causa del forte gelo presente.

Un paesaggio surreale anche per chi è abituato al crudo inverno dell'Appennino abruzzese.

L'arrivo del maltempo era stato annunciato da diversi giorni e questa colata di aria artica continentale di origine russa non ha lasciato impreparata l'amministrazione comunale.



"San Valentino festa degli innamorati. Si può anche essere innamorati del proprio paese, del ruolo che si ricopre ed amare tutto ciò che facciamo nelle nostre giornate - dichiara il sindaco di Introdacqua Cristian Colasante - da questa mattina all'alba i mezzi spargisale sono in azione nell'intero territorio comunale. Le operazioni continueranno durante tutta la giornata e nelle prime ore notturne, così come avvenuto la scorsa notte. Ringrazio il vice sindaco Giuseppe Zuffada, responsabile del Piano Neve, che sta seguendo in prima persona il lavoro dei mezzi nonché degli operatori stessi e ovviamente l'amministrazione tutta".

Domani saranno sospese le attività didattiche con conseguente chiusura dell'edificio scolastico. Tale misura è stata disposta con ordinanza del sindaco, a titolo prudenziale, in ragione del pericolo di ghiaccio, in merito alle temperature glaciali previste la prossima notte. "In occasione della chiusura - informa l'assessore con delega alla Scuola, Carla Di Benedetto - verrà effettuata una sanificazione straordinaria dell'intero plesso scolastico per contrastare la diffusione del Covid-19".

Sospese le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido d'infanzia a Sulmona (L'Aquila) e Penne (Pescara).

A Sulmona la misura è stata disposta con ordinanza dal sindaco Annamaria Casini, di concerto con i dirigenti scolastici cittadini, a titolo prudenziale, in ragione del pericolo di ghiaccio, in merito alle rigide temperature attese nella notte.

"Da ieri è attivo il Piano Neve del Comune di Sulmona che prevalentemente con mezzi spargisale sta gestendo questa ondata di maltempo - spiega la Casini - per garantire piena viabilità e sicurezza sulle strade cittadine, in presenza di una nevicata che non preoccupa tanto per la intensità delle precipitazioni, non eccessive, ma per il rischio della formazione di ghiaccio che potrebbe rendere pericoloso il transito su strade e marciapiedi. Si raccomanda di prestare la massima prudenza e di minimizzare le occasioni di movimento per le prossime 24/36 ore, fino alla fine di questa perturbazione che già da martedì dovrebbe essere superata".

A Penne alla luce del nuovo bollettino meteo diramato dal Dipartimento di Protezione civile regionale, che prevedono nelle prossime ore ancora condizioni meteo avverse, il sindaco Mario Semproni - con ordinanza n. 6 del 2021 -, ha sospeso l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine grado. Per informazioni è possibile contattare il Centro operativo comunale al seguente numero di telefono: 348/3973986. Attualmente, sulle strade cittadine, sono all'opera i mezzi spargisale al fine di ridurre la formazione di ghiaccio nelle ore notture.