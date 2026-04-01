Maltempo senza tregua: il fiume Pescara supera la soglia e scattano le chiusure

L’ondata di maltempo che da ore interessa la città ha portato il fiume Pescara a superare il livello di allarme, costringendo l’amministrazione comunale ad adottare misure preventive immediate. Tra queste, la chiusura delle golene nord e sud, ritenute tra le aree più esposte in caso di esondazione.

La decisione è arrivata dopo il costante monitoraggio della Protezione civile, impegnata da tempo a controllare l’evoluzione della situazione idrica. L’accesso alle aree golenali è stato quindi interdetto ai veicoli, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la sicurezza pubblica.

Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, sottolineando come il quadro resti in continua evoluzione. L’attenzione è rivolta non solo al corso del fiume, ma anche a sottopassi e zone urbane particolarmente vulnerabili, dove potrebbero verificarsi criticità legate agli accumuli d’acqua.

Le precipitazioni, ininterrotte da oltre 48 ore, stanno mettendo sotto pressione il territorio, accompagnate da raffiche di vento che contribuiscono a rendere più complessa la gestione dell’emergenza. Al momento non si registrano allagamenti diffusi, ma il livello di guardia resta elevato.

Già nelle ore precedenti era stato attivato il Centro operativo comunale (Coc), struttura fondamentale per il coordinamento degli interventi e la gestione delle eventuali emergenze. Una scelta che conferma l’attenzione delle autorità locali nel prevenire scenari più critici.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione della situazione, con le squadre impegnate a monitorare costantemente il livello del fiume e le condizioni meteo. In un contesto segnato da fenomeni sempre più intensi, la prevenzione resta lo strumento principale per limitare i rischi.