Maltempo su parte d'Italia, tornano le PIOGGE e la NEVE in montagna. Ecco le previsioni per oggi

Con l'approfondimento di un minimo di pressione in corrispondenza del Sud peninsulare il tempo è andato peggiorando sulle regioni centro-meridionali, per l'azione di una perturbazione che sta portando piogge che fino ad ora hanno impegnato soprattutto il versante tirrenico. Maggiormente interessata dai fenomeni è la Calabria: dalla mezzanotte si raggiungono accumuli pluviometrici di oltre 50mm sul Cosentino.

Piogge in intensificazione dall'alba anche tra Abruzzo e Molise e sulla Sicilia sudorientale. Sulla dorsale appenninica è tornata la neve dalla notte, mediamente oltre i 1000m.

Ma la neve cade anche sui confini alpini, a causa di una perturbazione in discesa dal Nord Europa e sospinta da aria fredda di origine artica. Sul versante padano delle Alpi invece si registrano alcune raffiche di fohn che scendono lungo le valli e che sfociano in alcuni sbocchi vallivi tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

Laddove il fohn non arriva hanno vita facile le nebbie, protagoniste all'alba di oggi, mercoledì, su buona parte della Pianura Padana, specie sull'Emilia Romagna, che si manifesta anche con temperature sotto zero dando luogo al fenomeno della cosiddetta 'neve chimica'.

PROSSIME ORE.

La perturbazione insisterà al Sud e sul medio Adriatico con piogge e rovesci che tenderanno però ad attenuarsi sul versante tirrenico peninsulare. Instabile con piogge e rovesci anche su nord Sicilia e Sardegna settentrionale.

Limite neve in calo in giornata per l'ingresso dell'aria fredda dalle latitudini settentrionali, fino a 200/500m sul medio Adriatico, 500/800m sulla dorsale meridionale e in Sardegna.

Più stabile sui settori centro-settentrionali tirrenici e sulla Pianura Padana ma con nebbie che potranno insistere anche fino a sera sul Veneto.