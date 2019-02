Maltempo sull'Italia, possibilità di pioggie e neve anche a quote basse sugli Appennini

LUNEDI: La perturbazione giunta domenica scivolerà verso sud coinvolgendo le regioni meridionali con rovesci sparsi, dal pomeriggio/sera anche le regioni centrali adriatiche con neve in Appennino dai 1000-1500m; deboli fenomeni sulle Alpi di confine nevosi dai 600-1000m. Ampi rasserenamenti sulle pianure del Nordovest ed in Toscana, in estensione al resto del Centro e al Nordest nella seconda parte del giorno. Temperature in calo al Centro-Sud e venti che ruoteranno disponendosi da nordovest, con Maestrale sostenuto soprattutto sui bacini occidentali.

MARTEDì: Permane un po' di variabilità martedì sul medio-basso Adriatico con neve in calo fino a 400/m, ma con fenomeni in rapido esaurimento in giornata.

Qualche fenomeno fin su bassa Calabria e nordest Sicilia, nonché nevicate sui confini alto atesini.

Altrove bel tempo, ma temperature ovunque in ulteriore diminuzione per l'afflusso di correnti fredde dall'Europa nordorientale.



Nuovi impulsi instabili e freschi punteranno ancora l'estremo Sud Italia con altri episodi di variabilità su Puglia meridionale, Lucania e Calabria ionica, mentre sul resto d'Italia l'alta pressione continuerà a rinforzare favorendo condizioni di stabilità atmosferica e bel tempo, con temperature in aumento.