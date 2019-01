Maltempo sulla Penisola, neve su molte regioni

Un profondo vortice di bassa pressione si sta scavando in prossimità della Sardegna con minimo di pressione intorno a 980hPa, alimentato da aria fredda provenuta dall'Artico.

Dal suo centro si diparte una perturbazione che insiste sull'Italia con effetti residui su parte delle regioni settentrionali e coinvolge più direttamente il Centro-Sud, con piogge ma anche con nevicate localmente a quote molto basse.

Nel dettaglio al Nord gli ultimi fenomeni si stanno scaricando su basso Piemonte, entroterra ligure ed Emilia Romagna, con alcuni centimetri che hanno imbiancato le pianure tra Piacentino e Bolognese.

Dopo le nevicate diffuse che mercoledì si sono scaricate sulla pianura piemontese ed in Liguria anche sulla costa tra Savona e Genova, oggi (giovedì) residue nevicate interessano ancora il Cuneese, mentre qualche fiocco cade sull'entroterra ligure tra Savonese e Genovese occidentale.

Gli accumuli di fresca intanto raggiungono e localmente superano i 40cm sullo spartiacque tra Liguria e Piemonte.

Qualche fiocco al primo mattino segnalato in Emilia nella zona di Bologna, ormai in esaurimento, e neve un po' più organizzata sulle zone appenniniche.

Neve a bassa quota infine sulle Marche con qualche fiocco dai 500m.

Fenomeni più diffusi al Centro-Sud con piogge e rovesci in Sardegna, specie centro-settentrionale, e neve a bassa quota, a partire dai 400m circa sull'isola.

Sul settore peninsulare tirrenico la perturbazione coinvolge più direttamente basso Lazio e Campania con piogge e rovesci e un po' di neve sulla dorsale dai 600m, ma fenomeni più organizzati si scaricano su centro-est Sicilia e bassa Calabria, dove la neve cade oltre i 700/1000m.

VENTI IN RINFORZO.

Intanto la presenza del vortice così profondo intorno all'Italia sta provocando una decisa intensificazione dei venti a rotazione ciclonica intorno allo Stivale, con raffiche che al momento raggiungono gli 80km/h sulla costa ligure di Ponente e nel sud della Sardegna.

PROSSIME ORE.

Fenomeni ormai in esaurimento al Nord, oltre che su Toscana, Umbria, alto Lazio e successivamente alte Marche, mentre l'instabilità insisterà sulle altre regioni con piogge e rovesci anche temporaleschi tra pomeriggio e sera sul versante ionico e in Puglia. Neve sulla dorsale ed in Sardegna, dai 600/800m, fino a 1000m in Calabria. Venti in rinforzo a rotazione ciclonica intorno al minimo in Sardegna con raffiche fino a 100km/h e oltre al largo del Mar di Sardegna.