Maltempo sulla Penisola, rischio di nubifragi e grandinate

La perturbazione attesa tra mercoledì e giovedì porterà piogge e rovesci anche particolarmente abbondanti su alcune regioni.

Punte complessive di oltre 100-150mm sono attese sulle Alpi, ma complessivamente picchi anche superiori ai 70-80mm si potranno registrare su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, alta Toscana, fino a oltre 50-60mm su restante Toscana, Umbria, Lazio, Campania, qui in corrispondenza dei temporali più incisivi. Parecchia pioggia attesa anche su bassa Calabria ionica e Sicilia orientale. Tanta la neve sulle Alpi, con accumuli anche di 1 metro dai 2000-2200m di quota.



POSSIBILI FORTI TEMPORALI E GRANDINE - In particolare giovedì, con l'ingresso del fronte freddo, si potranno registrare temporali localmente forti e accompagnati da grandine, in particolare su Toscana, Umbria, Lazio, Campania. Non esclusi fenomeni temporaleschi anche su Valpadana e Prealpi, e in generale al Sud entro venerdì.

Qualche temporale anche forte sarà possibile infine pure sul medio versante adriatico entro giovedì sera/notte.

Nel corso delle prossime 24 ore una saccatura colma di aria fredda di lontane origini groenlandesi, sprofonderà sul Mediterraneo centro-occidentale, dando vita ad un vortice ciclonico responsabile di una fase molto instabile o perturbata per l'Italia. Il fronte principale associato al minimo interesserà l'Italia soprattutto nella giornata di giovedì quando la bassa pressione sarà proprio sul Nordovest.

Si potranno avere rovesci e temporali anche intensi in particolare al Nord e tirreniche, tanta neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, poi in calo si sotto i 1000m ( accumuli anche oltre 1 metro dai 2000m ), venti in netto rinforzo e temperature in calo anche di oltre 8-10°C su alcune regioni. I venti di Scirocco in Adriatico potranno inoltre determinare l'acqua alta a Venezia giovedì sera.

Mercoledì piogge e rovesci tenderanno a intensificarsi su Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria ed entro fine giornata su tutto il Nordovest. Neve sulle Alpi oltre 1500-1800m, in calo serale. Qualche locale pioggia anche su restante Valpadana ma in genere debole e intermittente. Locali piogge o rovesci anche a sfondo temporalesco sono inoltre attesi su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania; ancora in attesa il resto d'Italia con nubi irregolari ma fenomeni scarsi o assenti.

Giovedì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci diffusi e abbondanti in particolare su Levante Ligure, Lombardia, Nordest e in generale lungo le Alpi. Sul Nordovest rovesci al primo mattino seguiti da schiarite, ma con nuovi locali acquazzoni o temporali post frontali nel pomeriggio. Netto peggioramento anche al Centrosud con rovesci e temporali localmente intensi e accompagnati da grandine; particolarmente colpite le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria, fino alla Sicilia. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti al Nord e tirreniche, punte di oltre 100-150mm sulle Alpi, fino a 60-80m su alta Valpadana e Liguria; picchi di oltre 100mm su alta Toscana e Levante Ligure, fino a 50-80mm su restante Toscana, Umbria, Lazio.



Venerdì piogge e rovesci si concentreranno al Sud, mentre al Centronord avremo un temporaneo miglioramento a causa di una veloce rimonta anticiclonica.

Nel fine settimana tuttavia il tempo tornerà instabile, sabato soprattutto al Centro, mentre domenica un nuovo fronte potrebbe portare ulteriori piogge, soprattutto al Centrosud.