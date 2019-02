Maltempo sulla costa, danni ingenti alle strutture in Abruzzo

Costa abruzzese in ginocchio per le mareggiate che nei giorni scorsi hanno interessato quasi l'intero litorale abruzzese, nei tratti del teramano, pescarese e chietino, con danni per decine di migliaia di euro.

A Pineto (Teramo) danni sono stati arrecati al lungomare e alla pista ciclabile. Danni anche lungo il tratto di costa pescarese.

A denunciare la situazione difficile, dopo gli eventi della notte scorsa è Riccardo Padovano di Confcommercio: "Sono pervenute al nostro sindacato documentazioni fotografiche di danni rilevanti che hanno interessato in particolare - ha detto Padovano - soprattutto le spiagge di inerenti comuni più danneggiati Casalbordino (Chieti), Francavilla al Mare (Chieti), Montesilvano (Pescara), Silvi (Teramo), Pineto (Teramo), Alba Adriatica (Teramo) e Martinsicuro (Teramo).

Una situazione gravissima che segue le denunce dei balneari che si ripetono da tempo''.