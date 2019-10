Maltrattamenti all'asilo Cip&Ciop, confermata condanna alle 3 maestre

La corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la condanna a 2 anni di reclusione, inflitta in primo grado, alle tre maestre dell'asilo Cip&Ciop, accusate di maltrattamento verso i piccoli.

Le tre, Marika Rapele, 38 anni, di Alatri (Frosinone), Giuliana Colaiuda, di 35 anni di Barano di Tornimparte e Costantina Bucci, aquilana di 35 anni, dopo la denuncia presentata da due tirocinanti, suffragate dalle immagini registrate dalle telecamere della video-sorveglianza, istallate dalla squadra mobile dell'Aquila, subito dopo la denuncia, furono sospese dal servizio.

Immagini, che secondo gli avvocati difensori delle tre maestre Stefano Rossi, Manuela Paone e Ferdinando Paone, non dimostrerebbero il maltrattamento verso i bimbi, Avvocati che ora attendono la pubblicazione della sentenza per vagliare l'eventuale ricorso in cassazione.