Manovra Contro Donne e Bambini. Torna l'IVA al 10% per Assorbenti e Prodotti infanzia

La bozza della manovra fiscale prevede importanti cambiamenti riguardo all'applicazione dell'IVA su prodotti specifici. In particolare, il latte in polvere e le preparazioni per l'alimentazione dei bambini, così come gli assorbenti, i tamponi e le coppette mestruali, saranno soggetti all'aliquota IVA al 10%, eliminando quindi l'agevolazione dell'IVA al 5% che era precedentemente applicata.

La decisione di alzare l'IVA su questi prodotti è stata controversa, in quanto il taglio dell'IVA era stato inizialmente pensato per ridurre i costi per i consumatori. Il Codacons ha dichiarato che tale riduzione non ha portato a risparmi significativi, principalmente a causa del mancato adeguamento dei prezzi al dettaglio da parte dei commercianti.

Inoltre, la bozza della manovra prevede anche il congelamento delle cosiddette "plastic tax" e "sugar tax" per ulteriori sei mesi, fino a fine giugno, prima che queste tasse entrino in vigore il 1 luglio 2024.

Ad esempio, la riduzione dell'IVA sugli assorbenti femminili dal 10% al 5% comporterebbe un risparmio medio di circa 0,20 euro a confezione. Poiché una donna spende in media 126 euro all'anno per gli assorbenti, il risparmio annuale per il consumatore sarebbe di circa 6 euro.

Per quanto riguarda il latte in polvere e le preparazioni per l'alimentazione dei bambini, i prezzi variano notevolmente a seconda del produttore e del canale di vendita (online, supermercato, farmacia, negozi specializzati). Adottando un costo medio di 8,5 euro per prodotto, la riduzione dell'IVA al 5% comporterebbe un risparmio di appena 1,19 euro per confezione.