Manovra di Bilancio 2023: Taglio dell'IRPEF per Redditi Bassi

Nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) approvata dal Consiglio dei Ministri, il governo si è trovato costretto a rivedere al ribasso le previsioni di crescita e ad aumentare il deficit al fine di reperire i fondi necessari per finanziare la legge di bilancio. Tuttavia, il governo ha sottolineato che sta lavorando a una manovra improntata alla serietà e al buon senso.

Il Ministro dell'Economia, Giorgetti, ha garantito il mantenimento di interventi essenziali per i redditi medio-bassi, tra cui il taglio del cuneo fiscale, misure premiali per la natalità e risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Inoltre, il governo sta considerando una prima revisione delle aliquote dell'IRPEF, con un possibile aumento dell'aliquota dal 23% a 28.000 euro di reddito.

La Premier Meloni ha confermato l'impegno a eliminare gli sprechi del passato e a destinare tutte le risorse disponibili per aiutare le famiglie e i redditi bassi.

Tuttavia, il deficit previsto per il 2023 è salito al 5,3% (dal 4,5%), principalmente a causa dei bonus edilizi, in particolare del superbonus. Il Ministro Giorgetti ha sottolineato che senza questi bonus, il debito pubblico sarebbe diminuito di un punto percentuale all'anno. Per il 2024, il deficit viene alzato sia nel quadro tendenziale che in quello programmatico, al fine di reperire una dote di 14 miliardi per la manovra.

Nonostante le sfide, il Ministro ha assicurato che il debito pubblico è ormai stabilizzato e il percorso di riduzione rimane confermato, passando dal 140,2% del 2023 al 139,6% nel 2026.

Le previsioni di crescita economica sono state riviste al ribasso, con una crescita del PIL prevista al +0,8% per il 2023 e al +1,2% per il 2024, a causa di politiche monetarie restrittive e dell'impatto del conflitto in Ucraina.

Infine, il governo ha annunciato la proroga dello smart working per i dipendenti fragili della pubblica amministrazione fino al 31 dicembre.

Il documento è stato inviato a Bruxelles, e il Ministro Giorgetti si mostra ottimista riguardo al negoziato con l'Unione Europea, sottolineando che l'obiettivo del 3% di deficit è stato fissato a un livello ragionevole e coerente con le regole europee.