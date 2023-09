Marco Verratti Vola in Arabia, Contratto da 50 Milioni, il Doppio che al PSG

Dopo 11 anni di successi al Paris Saint-Germain (PSG), il centrocampista italiano Marco Verratti sta per intraprendere una nuova avventura. Verratti, originario di Pescara, ha accumulato 416 partite e 11 gol con il PSG ed è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera con l'Al-Arabi in Qatar. L'annuncio del suo addio al PSG è atteso nelle prossime ore.

Il trasferimento è stato oggetto di un accordo tra il club qatariota e il PSG e si stima che abbia un valore di circa 50 milioni di euro, bonus inclusi. Verratti, 30 anni, si trova già a Doha in attesa dell'ufficialità del trasferimento e di un nuovo contratto pluriennale. Sebbene le cifre esatte non siano state divulgate, si ritiene che il suo stipendio possa essere di almeno 50 milioni di euro all'anno, il doppio rispetto a quanto guadagnava al PSG.

Il passaggio di Verratti al PSG risale al 2012, quando il giovane talento giocava per il Pescara. Il PSG lo ha acquistato per oltre 12 milioni di euro, all'epoca una cifra significativa per il club di Serie A. Nel corso degli anni, Verratti è diventato uno dei centrocampisti più talentuosi del calcio mondiale.

Il suo trasferimento in Qatar è stato influenzato principalmente dalla decisione del tecnico del PSG, Luis Enrique, di escluderlo dalla lista dei convocati per la Champions League. Nonostante il forte interesse di club europei come Liverpool, Manchester United e Atletico Madrid durante l'estate, le richieste finanziarie del PSG hanno allontanato le possibili pretendenti europee, con il club parigino che richiedeva dai 70 ai 80 milioni di euro per il trasferimento di Verratti.