Marina Rei il 1 maggio a Pescara

Concertone del primo maggio a Pescara con Bandabardò, Marina Rei e Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Enrica Panza, Paca & Yuri, Blackbox Crew, Ummo, Tom Beaver, 24 Ore, 5ime, Dario Barbarossa, Amedeo Giuliani. Sabato 27 aprile, al Marrucino di Chieti in scena "Lettere d'amore", scritto e diretto da Daniele Proia, con replica il giorno successivo. Al Comunale Orsogna in programma "Separati in scena", di e con Pablo e Pedro, ed Elisa Carucci.

Spettacolo di danza al Teatro Comunale di Teramo: "Look ma, no hands". A Teramo, serata blues a L'Officina, in compagnia dell'Antonio Gambacorta Trio, e rock'n'roll al Sound, con i The Showbiz. Domenica 28 aprile, al Munda dell'Aquila Gli Archi del Cherubino eseguono musiche di Vivaldi: a San Salvo è ospite il cantante pop rock Alessio Bernabei. Teatro lunedì 29 aprile, all'Auditorium Flaiano di Pescara: "Il muro", di Marco Cortesi e Mara Moschini.