Marinucci (MP), Fedeli a Marsilio, ma propositivi ed attivi nella coalizione | abruzzo24ore

In un'intervista subito dopo l'incontro tra i capigruppo in Regione Abruzzo, Luciano Marinucci, capogruppo di "Marsilio Presidente", evidenzia il sostegno del proprio gruppo al Presidente Marsilio, ponendo l'accento su lavoro, giovani e imprese.



Dopo l'incontro tra i capigruppo in Regione Abruzzo, Luciano Marinucci, capogruppo di "Marsilio Presidente", ha rilasciato un'intervista nella quale ha ribadito l'impegno del suo gruppo politico a fianco del Presidente eletto, Marco Marsilio. Durante l'intervista, Marinucci ha sottolineato come le competenze amministrative, maturate nel corso degli anni, siano alla base del loro contributo per il progresso della regione.



"Siamo determinati a sostenere il Presidente Marsilio con tutta la nostra esperienza e competenza," ha affermato Marinucci. "Abbiamo sempre portato avanti le nostre responsabilità con serietà e dedizione, e continueremo a farlo per il bene dell'Abruzzo."



Un punto cruciale dell'impegno del gruppo "Marsilio Presidente" riguarda il lavoro e le opportunità per i giovani. "Vogliamo creare condizioni tali da incentivare i giovani cervelli a restare o tornare nella nostra regione," ha dichiarato Marinucci. "L'Abruzzo ha un enorme potenziale e dobbiamo fare in modo che le nostre migliori menti possano contribuire al suo sviluppo senza sentirsi costrette a cercare fortuna altrove."



Inoltre, Marinucci ha evidenziato l'importanza di stare al fianco delle imprese locali per favorire la creazione di posti di lavoro. "Le imprese sono il motore dell'economia abruzzese. Il nostro obiettivo è sostenere gli imprenditori e facilitare la nascita di nuove opportunità lavorative," ha spiegato. "Solo così possiamo costruire un futuro prospero per la nostra regione."



Il sostegno al Presidente Marsilio, dunque, si concretizza in un impegno concreto e costante su più fronti, con l'obiettivo di promuovere il benessere e la crescita dell'Abruzzo, attraverso politiche mirate e interventi efficaci.