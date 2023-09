Marsilio Vuole il Centro Migranti all'Aquila?

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha risposto prontamente all'appello di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in merito all'apertura dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) in tutte le regioni italiane. Marsilio, che si ricandida come governatore della regione, ha espresso il suo sostegno a questa iniziativa, sottolineando che avere più centri può contribuire a velocizzare le procedure, facilitare i rimpatri e migliorare la gestione complessiva dell'immigrazione da parte dello Stato.

Il Presidente uscente ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che in passato aveva sostenuto la necessità di affrontare l'immigrazione in tutto il territorio italiano, anziché concentrarla in pochi luoghi. Questo approccio, secondo Marsilio, può contribuire a ridurre i ritardi nell'esame delle richieste di asilo, che spesso costringono le persone a rimanere in attesa per lunghi periodi, fino a due o tre anni, per ottenere una valutazione del loro status.

Nonostante la posizione favorevole del Presidente Marsilio, non è ancora stata presa una decisione definitiva sul luogo in cui sarà ubicato il Cpr in Abruzzo. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono l'ipotesi di aprire un centro presso l'aeroporto di Preturo nella regione. Questa possibilità ha sollevato preoccupazioni e opposizioni, in particolare da parte del vicepresidente del Consiglio regionale e presidente del Consiglio comunale dell'Aquila, Roberto Santangelo. Quest'ultimo ha espresso preoccupazione per l'impatto che un Cpr potrebbe avere sull'aeroporto di Preturo e sulla frazione di Preturo stessa, sottolineando l'importanza di valori come l'integrazione e l'accoglienza.