Marsilio premia le Panthers Roseto per la storica promozione nella A1 di basket femminile

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, questa mattina, in Regione, a Pescara, ha premiato le cestiste, i dirigenti ed i tecnici delle Panthers Roseto, protagonisti di una storica promozione nella serie A1 di basket femminile. “Complimenti a tutti, sponsor e società compresi – ha dichiarato Marsilio - ci voleva proprio questa bella vittoria. Non è facile investire dove poi non c’è un grosso ritorno economico. L’augurio – ha detto Marsilio – è che possiate far bene nella vostra nuova dimensione e magari creare le premesse per qualificarvi anche per le competizioni europee. Quindi, grazie alle Panthers Roseto per aver voluto credere in un sogno e per averlo coltivato in una città che vanta una tradizione e una passione cestistica straordinarie. Non a caso, - ha ricordato - abbiamo scelto proprio il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per finanziare con 2 milioni di euro di fondi FSC 2021/27 il completamento e l’adeguamento della struttura con una particolare attenzione all’efficientamento degli impianti termici e di condizionamento e al potenziamento dell’illuminazione. A breve, - ha proseguito il Presidente - è previsto l'inizio dei lavori mentre la conclusione ci sarà entro il 2026. Questo significa che, quantomeno, dalla stagione 26-27, le squadre di basket di Roseto potranno giocare in un palazzetto degno di questo nome e degno anche di ospitare eventi sia a livello nazionale che internazionale”. In conclusione, Marsilio, dopo aver ricevuto in dono dalle mani della capitana, Giulia Sorrentino, un pallone di basket autografato da tutte le giocatrici ed una maglietta personalizzata, alla presenza del General Manager della società, Francesco Del Governatore e di Erika Rastelli per lo sponsor Aran Cucine, ha premiato con una medaglia le atlete, i dirigenti ed il coach Simone Righi.