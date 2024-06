Marsilio riconferma i vertici in Regione: Sico, D'Amario, Giannangeli

Conferme e possibili novità ai vertici della burocrazia regionale. Dopo la riconferma di Marco Marsilio alla guida della Regione Abruzzo, si attendono i rimpiazzi dei direttori dei dipartimenti e una riorganizzazione delle deleghe in giunta.

Sico e D'Amario riconfermati

Elena Sico rimane alla guida del dipartimento Agricoltura, mentre Claudio D'Amario viene riconfermato direttore generale della Sanità al fianco dell'assessora Nicolettà Verì.

Giannangeli in pole per Risorse Umane

Per il dipartimento Risorse Umane, rimasto vacante dopo l'assunzione di Fabrizio Bernardini a direttore generale dell'ufficio del commissario per la ricostruzione del sisma, è in pole position Fabrizio Giannangeli, dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria dello stesso dipartimento.

Possibili rimpasti in giunta

Oltre ai cambiamenti ai vertici della burocrazia, si attendono anche rimpasti delle deleghe in giunta e una riorganizzazione degli uffici per ottimizzare la collaborazione tra assessori e direttori di dipartimento.

Altri direttori confermati

Confermati anche Pierpaolo Pescara (Territorio e Ambiente), Emidio Primavera (Infrastrutture e Trasporti), Renata Durante (Lavoro e Sociale), Germano De Sanctis (Sviluppo economico e Turismo) e Emanuela Grimaldi (Presidenza).

Completano la tecnostruttura

Il Servizio autonomo Audit (Barbara Mascioletti), il Servizio autonomo Avvocatura regionale (Stefania Valeri), il Servizio autonomo Controlli e anticorruzione (Francesca Iezzi) e il Servizio autonomo Gabinetto di Presidenza (vacante).

Le sfide per la nuova giunta

Tra le priorità della nuova giunta regionale figurano il piano di rientro del debito delle quattro Asl, la riorganizzazione della tecnostruttura e la nomina del nuovo dirigente del Servizio autonomo Gabinetto di Presidenza.