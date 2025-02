Marvel Rivals: Licenziamenti sorprendenti nel team di sviluppo dello sparatutto di NetEase

Scopri le ragioni dietro i licenziamenti nel team di Marvel Rivals e le implicazioni per il futuro del gioco e dell'industria videoludica.

Il mondo dei videogiochi è stato scosso da una notizia inaspettata: nonostante il successo travolgente di Marvel Rivals, lo sparatutto sviluppato da NetEase e ispirato ai personaggi dei fumetti Marvel, il team di sviluppo è stato licenziato senza preavviso. Questa decisione ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i professionisti del settore e i fan del gioco.

Il successo di Marvel Rivals

Lanciato lo scorso dicembre, Marvel Rivals ha rapidamente conquistato il cuore dei giocatori, registrando oltre 20 milioni di utenti attivi nelle prime due settimane. Il gioco è stato lodato per la sua grafica innovativa, il gameplay coinvolgente e la fedeltà ai personaggi iconici dell'universo Marvel. È stato regolarmente tra i titoli più giocati su piattaforme come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con picchi di oltre 640.000 utenti simultanei su Steam.

