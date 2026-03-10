Masci riconfermato sindaco di Pescara: vittoria netta dopo il voto ripetuto

Dopo la ripetizione del voto in alcune sezioni, Carlo Masci supera il 58% e resta alla guida di Pescara, promettendo di essere sindaco di tutti.

Carlo Masci resta alla guida del Comune di Pescara. Il sindaco uscente, candidato del centrodestra, è stato nuovamente confermato alla guida della città adriatica al termine del voto ripetuto in 23 sezioni su 170, consultazione disposta dopo la decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato parte delle operazioni elettorali delle amministrative del giugno 2024 per la presenza di irregolarità giudicate gravi e sostanziali.

Il nuovo scrutinio ha confermato la fiducia degli elettori nei confronti del primo cittadino. Secondo le proiezioni emerse durante lo spoglio, Masci ha ottenuto circa il 58% dei consensi, distanziando nettamente lo sfidante del centrosinistra Carlo Costantini, fermo attorno al 34%. Più staccati gli altri candidati: Domenico Pettinari, espressione civica, e Gianluca Fusilli per Stati Uniti d’Europa.

Il risultato consente al sindaco uscente di evitare il ballottaggio e di proseguire il mandato amministrativo alla guida del capoluogo adriatico. Gli elettori chiamati nuovamente alle urne erano 13.964, mentre i votanti sono stati 7.811, con un’affluenza pari al 55,94%.

La ripetizione parziale del voto era stata stabilita dai giudici amministrativi a seguito della cosiddetta “prova di resistenza”, uno strumento utilizzato per verificare se le anomalie riscontrate potessero aver inciso sull’esito finale della consultazione. Considerato che nella tornata elettorale originaria il margine tra i candidati era stato di 472 voti, il Consiglio di Stato aveva ritenuto necessario procedere con un nuovo passaggio elettorale limitato ad alcune sezioni.

Dopo la proclamazione dei risultati, il sindaco riconfermato ha commentato con emozione l’esito del voto. Masci ha dichiarato di essersi commosso per il sostegno ricevuto, sottolineando di non aver immaginato un risultato così ampio. “Sarò il sindaco di tutti”, ha affermato, attribuendo il successo al lavoro amministrativo svolto negli ultimi anni e parlando di una vittoria della buona politica e della buona amministrazione. Il primo cittadino ha inoltre rilanciato l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Pescara come possibile capitale dell’Adriatico, capace di confrontarsi con realtà urbane europee di dimensioni simili.

Dall’altra parte, lo sfidante del centrosinistra Carlo Costantini ha riconosciuto l’esito della consultazione, definendo il risultato “chiaro e inequivocabile”. Secondo Costantini, il voto conferma la legittimità democratica del sindaco rieletto, pur ribadendo che il programma politico della maggioranza continuerà a incontrare l’opposizione del suo schieramento.

Soddisfazione è stata espressa anche da esponenti del centrodestra nazionale e regionale. Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha parlato di una conferma del buongoverno della coalizione nella città adriatica, mentre il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha definito il risultato “netto ed eclatante”, interpretandolo come un segnale di fiducia degli elettori nel lavoro svolto dall’amministrazione.

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha parlato di un verdetto elettorale inequivocabile, sottolineando come il consenso ottenuto dal sindaco rappresenti una risposta alle critiche e alle polemiche politiche degli ultimi mesi.