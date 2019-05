Matteo Pellazzetti è il nuovo sindaco di Città Sant'Angelo

Un risultato storico e schiacciante, quello riportato da Matteo Perazzetti e la lista Siamo: il centrodestra vince a Città SAnt’Angelo, dopo oltre 30 anni di amministrazione di centrosinistra.

Con il 52.17% e ben 4346 voti sugli 8047 validi, la maggioranza del nuovo sindaco Perazzetti avrà ben 12 seggi in Consiglio comunale.

Dopo il brindisi di rito nella sede elettorale del centro storico, un corteo di bandiere tricolore ha scortato i vincitori per corso Vittorio Emanuele, dove cittadini e negozianti hanno tributato applausi e complimenti con una breve tappa nell’ufficio elettorale per i ringraziamenti ai dipendenti comunali, fino ai festeggiamenti in piazza Garibaldi e in quella del Municipio. Poi tutti in piazza alla Marina, per continuare la festa fino a sera.

Domani alle 10, al seggio n°1 (nella scuola elementare del centro storico) la proclamazione del primo cittadino.





LE PRIME DICHIARAZIONI DI PERAZZETTI

Creeremo subito un cronoprogramma per vedere quali sono i focus e gli interventi che occorre fare, coinvolgendo tutta la città: Città Sant’Angelo è unica, da Villa Cipressi a Marina.





Tra le prime cose da fare, sicuramente studiare il bilancio per vedere quali sono le fasi di sviluppo possibili: la zona industriale di Sant’Agnese deve essere sviluppata ulteriormente, con l’insediamento di altre strutture produttive. Dobbiamo lavorare sull’espansione della raccolta differenziata e sul piano regolatore generale, lo strumento di armonizzazione del territorio.

E poi dobbiamo creare quella vicinanza e quell’unione che l’amministrazione deve avere necessariamente con i propri cittadini.

Infine, mi auguro di avere un’opposizione come quella che SiAmo ha fatto per 5 anni: dura e di scontro, perché quando c’è una concorrenza, sempre corretta, si viene a generare sempre un vantaggio per il cittadino. Spingerà la nostra squadra a dare molto di più!





I CONSIGLIERI ELETTI DELLA LISTA SiAmo