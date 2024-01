Maturità 2024: Le discipline della seconda prova, da Greco a Matematica, tutte le materie

Il prossimo 20 giugno, 500 mila studenti affronteranno la seconda prova degli esami di Maturità 2024, caratterizzata da materie specifiche in base agli indirizzi di studio. Il decreto, firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha delineato le discipline da affrontare.

Licei Classici e Scientifici:

Liceo Classico: Greco

Liceo Scientifico: Matematica, incluso l'indirizzo Sportivo e Scienze applicate

Istituti Tecnici:

Amministrazione, Finanza e Marketing: Economia Aziendale

Turismo: Discipline turistiche e aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio: Topografia

Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti

Grafica e Comunicazione: Progettazione multimediale

Istituti Agrari (Produzioni e trasformazioni): Trasformazione dei prodotti

Il 19 giugno, tutti gli studenti affronteranno una prova scritta di italiano comune per tutti gli indirizzi. La seconda prova proseguirà nei Licei con materie specifiche, come Lingua e cultura straniera 3, Scienze umane, Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, Teoria, analisi e composizione, Tecniche della danza.

Negli Istituti Tecnici, le discipline specifiche includono Economia aziendale, Discipline turistiche e aziendali, Topografia, Sistemi e reti, Progettazione multimediale e Trasformazione dei prodotti.

L'esame comprenderà anche una terza prova per gli indirizzi che la prevedono e un colloquio per valutare la capacità del candidato di collegare le conoscenze in una prospettiva pluridisciplinare. La valutazione finale si baserà su un massimo di 100 punti, suddivisi tra credito scolastico (massimo 40 punti), primo scritto (massimo 20 punti), secondo scritto (massimo 20 punti) e colloquio (massimo 20 punti). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi. Le commissioni sono composte da 3 professori interni, 3 esterni e un presidente esterno.