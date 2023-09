Maxi Multa a Grande Magazzino per Lavoro in Nero: Operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, nell'ambito del contrasto all'economia sommersa, ha concluso un'operazione che ha portato a una sanzione di oltre duecentomila euro a un grande magazzino che vendeva una vasta gamma di prodotti. Questa attività ispettiva, condotta dal Comando Provinciale di Chieti, ha rilevato 227 lavoratori impiegati in modo irregolare, di cui 61 completamente in nero.

L'ispezione, condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha riguardato una società amministrata da un imprenditore cinese. È emerso che dal 2021 l'azienda aveva sistematicamente impiegato i lavoratori in violazione delle norme contributive, dando luogo a violazioni della legislazione sul lavoro.

Grazie all'intervento di un esperto in "Computer Forensics & Data Analysis", che supporta le indagini nella raccolta di prove su sistemi informatici, sono state rinvenute prove di una gestione parallela non contabilizzata. Questa gestione includeva il pagamento di retribuzioni in contanti per ore di lavoro non conteggiate ufficialmente, contratti di lavoro mancanti per alcuni dipendenti e l'impiego a tempo pieno di lavoratori formalmente assunti a tempo parziale.

Le indagini hanno rivelato l'esistenza di un sistema consolidato finalizzato all'elusione degli obblighi fiscali e contributivi. Questa scoperta è stata corroborata dalle testimonianze di dipendenti ed ex-dipendenti, che hanno confermato le conclusioni delle indagini.

La società è stata oggetto di una diffida per regolarizzare le posizioni dei lavoratori e pagare la maxi-sanzione. La sanzione, calcolata in base alle giornate effettive di lavoro dei dipendenti e a ulteriori irregolarità riscontrate, ammonta a circa 180.000 euro, oltre a oltre 40.000 euro per altre violazioni, tra cui la registrazione inaccurata dei dati obbligatori nel "libro unico del lavoro" e la mancata tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni.

Il Comandante Provinciale, Michele Iadarola, ha sottolineato l'efficacia dell'azione di contrasto contro l'economia sommersa, un fenomeno che danneggia l'intero sistema economico sottraendo risorse all'Erario, danneggiando i lavoratori e creando una concorrenza sleale a discapito delle imprese oneste.