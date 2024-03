Maxi Operazione Antidroga: Dieci Arresti dietro le Sbarre

Una vasta operazione della polizia ha portato all'arresto di dieci individui con l'accusa di introdurre stupefacenti nel carcere di Castrogno. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano detenuti e i loro familiari, accusati di facilitare l'ingresso di droga all'interno della struttura penitenziaria. Sei detenuti sono stati trasferiti alla casa circondariale di Teramo, uno al carcere di Viterbo e un altro a quello di Pescara. Due ordinanze hanno coinvolto indagati in libertà, familiari di detenuti.

L'indagine è stata condotta dal sostituto procuratore Enrica Medori, con le ordinanze firmate dal giudice per le indagini preliminari Lorenzo Prudenzano. Numerose perquisizioni sono state effettuate nel Teramano, nel Chietino (Francavilla) e nelle case circondariali di Teramo, Viterbo, Pescara e Roma Rebibbia. Numerose denunce sono state presentate, coinvolgendo sia cittadini italiani che stranieri, soprattutto albanesi.

Durante una conferenza stampa presso la questura, è stato spiegato che l'indagine è scaturita da un malore accusato da un detenuto del carcere di Teramo, tornato da un permesso premio. I forti dolori addominali hanno portato ai controlli e alla successiva scoperta di 90 grammi di eroina suddivisi in ovuli. È emerso che esisteva una rete di spaccio tra i detenuti, con un nucleo familiare particolarmente coinvolto, che collaborava con una famiglia non italiana per il traffico di droga proveniente dall'esterno della prigione. I pagamenti per la droga avvenivano tramite ricariche di post pay effettuate dai familiari dei detenuti. Gli investigatori hanno ricostruito i vari episodi correlati e individuato i responsabili del traffico di stupefacenti.