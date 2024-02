Maxi Sequestro di Prodotti Pericolosi per il Carnevale: Oltre Mezzo Milione di Articoli Insicuri

La Guardia di Finanza ha effettuato un importante sequestro di oltre 520.000 prodotti legati al Carnevale, ritenuti non sicuri per la salute dei bambini, in negozi gestiti da cittadini cinesi nella provincia di Teramo. I militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Teramo e della Compagnia di Giulianova hanno scoperto e sequestrato questo materiale, che includeva circa 23.000 costumi, maschere, gadget e accessori destinati anche ai minori di 14 anni. I proprietari dei negozi sono stati multati e segnalati alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia di Teramo.

Con l'avvicinarsi del periodo di Carnevale, le Fiamme Gialle di Teramo hanno intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e ai ragazzi. Durante queste operazioni, è emerso che gli articoli sequestrati mancavano del marchio CE, il Marchio di Conformità Europea, che garantisce la conformità del prodotto alle normative europee per la sicurezza e le informazioni minime obbligatorie, tra cui avvertenze, composizione e presenza di materiali pericolosi, tutte in lingua italiana.

Circa 497.000 articoli erano privi delle informazioni minime richieste dal Codice del Consumo e dalle normative specifiche, includendo accessori per l'abbigliamento, attrezzi personali, e attrezzature per il bricolage.