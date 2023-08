Maxi Stangata d'Autunno: Prezzi al Consumo +1600 Euro

Con il ritorno dalle ferie, si prospetta un'ombra minacciosa sul bilancio delle famiglie italiane: la stangata d'autunno. Questo aumento sostanzioso di spese, attribuito all'incremento dei prezzi e delle tariffe in diversi settori, sta destando preoccupazione tra i consumatori. L'associazione Assoutenti ha condotto un'analisi dettagliata su cinque voci di spesa e ha rilevato un incremento medio di 1.600 euro per ogni famiglia italiana.

Questo fenomeno, che si ripresenta con puntualità quasi svizzera, coinvolge diverse aree di spesa, con un impatto particolarmente significativo sulla spesa alimentare. Gli italiani dovranno fare i conti con l'incremento dei costi dei prodotti alimentari, il settore che sta trainando questa ondata di rialzi. Le tariffe dei cibi e delle bevande sono cresciute del 10,7% rispetto all'anno precedente. Secondo le proiezioni di Assoutenti, questo trend potrebbe tradursi in un aumento della spesa per il cibo di una famiglia tipica di circa 205 euro nel periodo settembre-dicembre, rispetto allo stesso periodo nel 2022.

Un'altra area di spesa che risentirà dell'aumento dei costi è quella legata all'istruzione. Con la riapertura delle scuole a settembre, si prevede che i genitori dovranno affrontare un aumento nei costi dei materiali scolastici. I prodotti di cartoleria hanno subito un incremento medio del 9,2% su base annua, principalmente a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei processi di produzione. Per le famiglie che devono acquistare l'intero corredo scolastico per i propri figli, il sovraccosto potrebbe ammontare a circa 50 euro rispetto al 2022. A questo si aggiungono ulteriori costi legati all'acquisto dei libri di testo (+45 euro), portando l'aumento totale della voce "scuola" a circa 95 euro per ogni studente.

Tuttavia, nonostante il quadro preoccupante, esiste una flebile speranza di mitigare l'impatto della stangata d'autunno. Il governo ha proposto un possibile calmieramento dei prezzi, anche se al momento manca ancora la conferma da parte dell'industria alimentare. Se questa misura verrà attuata, si stima che le famiglie potrebbero risparmiare in totale circa 150 euro, contribuendo a ridurre il peso finanziario delle spese autunnali. In ogni caso, i consumatori dovranno prepararsi a gestire attentamente le proprie finanze di fronte a questo aumento di spesa.