Maxi operazione contro frode fiscale: scoperto giro milionario di falsi crediti Iva

Indagine della Procura di Vasto svela un complesso sistema fraudolento: società fantasma, documenti falsificati e compensazioni indebite per milioni di euro sottratti all’erario.

La Procura di Vasto ha coordinato un’approfondita indagine su un articolato schema di falsi crediti Iva, culminato in un sequestro preventivo di oltre 3,3 milioni di euro disposto dal gip del tribunale cittadino. Il provvedimento colpisce una società con sede legale a Roma, ritenuta parte di un sistema costruito per generare e utilizzare crediti d’imposta inesistenti.

L’attività investigativa, condotta dalla Guardia di Finanza di Vasto insieme alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura, ha preso avvio dalla minuziosa analisi della documentazione contabile sequestrata nei mesi scorsi. Da questi accertamenti è emerso un sofisticato meccanismo fraudolento basato sull’impiego di una società “fantasma” formalmente registrata a Napoli, priva di reale operatività economica. Tale soggetto avrebbe prodotto fatture fittizie e documenti artificiali necessari a generare crediti Iva milionari, del tutto privi di riscontro nelle attività effettivamente svolte.

Secondo l’ipotesi accusatoria, questi crediti inesistenti venivano poi ceduti a una seconda società, con sede nella capitale, che li utilizzava per compensare debiti fiscali, riducendo in modo illecito la propria esposizione verso l’erario. La società napoletana avrebbe dunque operato come un veicolo strumentale, creato al solo fine di supportare la produzione della falsa documentazione.

Sulla base delle risultanze investigative, il gip ha disposto il blocco dei beni per un importo corrispondente al valore dei crediti utilizzati, al fine di tutelare le finanze pubbliche e impedire ulteriori danni. Le verifiche proseguono per chiarire l’intera rete di rapporti societari, individuare eventuali ulteriori beneficiari e accertare il ruolo dei responsabili coinvolti nel presunto sistema illecito.