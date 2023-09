Maxi sequestro di prodotti pericolosi per la salute: incensi, profumi e gioielli falsi tra i sequest

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara hanno effettuato un massiccio sequestro di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, tra cui oltre 23.000 incensi e profumi per ambienti non conformi alle normative e gioielli falsi. Questo sequestro rientra nell'ambito del piano d'azione denominato "Stop Fake".

Tra i prodotti sequestrati, si trovano bastoncini d'incenso di varie fragranze e colori, che non rispettavano i criteri stabiliti dal Codice del Consumo e che rappresentavano un serio rischio per la salute. Questi bastoncini, durante la combustione, rilasciavano sostanze altamente tossiche e irritanti per le vie respiratorie, potenzialmente causando problemi polmonari, peggiorando i sintomi dell'asma, oltre a vertigini, irritazione degli occhi, mal di testa e perdita di memoria.

Inoltre, sono stati sequestrati gioielli tra cui orecchini, braccialetti, collane, anelli e altri preziosi contraffatti e potenzialmente tossici. Questi gioielli non erano conformi alle normative a causa della mancanza di packaging adeguato e delle informazioni sull'uso di materiali tossici, come il nichel, che può causare reazioni allergiche e irritazioni cutanee.

I prodotti non sicuri sono stati scoperti esposti in vetrine o sugli scaffali durante le ispezioni effettuate nei negozi di casalinghi e bigiotteria. Le indagini sono partite dall'analisi dei flussi merceologici provenienti dall'Estremo Oriente e hanno permesso di individuare le attività delle società locali coinvolte nella commercializzazione di prodotti contraffatti.

Il legale rappresentante di una delle società coinvolte è stato segnalato alla Camera di Commercio competente per la detenzione a fini di vendita di prodotti contraffatti e gli è stata contestata una violazione amministrativa sanzionata con una multa di oltre 25.000 euro.