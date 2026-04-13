Maxi stop all’acqua in Abruzzo: 250mila senza servizio, disagi enormi

Sospensione programmata per lavori sulla rete idrica coinvolge numerosi comuni: attivati piani di emergenza, autobotti e chiusure diffuse per contenere i disagi.

È partita nelle prime ore del mattino la vasta operazione di manutenzione sulla rete idrica in Abruzzo, con conseguenze rilevanti per la popolazione: oltre 250mila persone sono rimaste senza acqua a causa della sospensione programmata dell’erogazione. L’intervento, gestito dall’Aca, interessa 19 comuni, tra cui i capoluoghi Pescara e Chieti.

I lavori, avviati dalle 6 del mattino, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito, con tutti i cantieri operativi e un monitoraggio costante della situazione. L’interruzione del servizio è prevista per circa due giorni, ma anche dopo il ripristino dell’acqua sarà necessario attendere ulteriori verifiche: nelle successive 48 ore, infatti, l’acqua non sarà immediatamente utilizzabile per fini alimentari, in attesa della certificazione di potabilità da parte della Asl.

Durante le operazioni si sono registrate anche segnalazioni di calo di pressione in aree non direttamente interessate dai lavori. Secondo quanto comunicato, il fenomeno sarebbe legato a un consumo idrico anomalo, aumentato nelle ore precedenti alla sospensione, ma la situazione resta sotto controllo.

Il territorio coinvolto è ampio e diversificato: in sette comuni la sospensione è totale, tra cui Chieti, Silvi e San Giovanni Teatino, mentre in altri dodici centri, tra cui Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, l’interruzione è solo parziale. L’intera gestione dell’emergenza è affidata alla Prefettura, in coordinamento con i Centri operativi comunali attivati per l’occasione.

Per fronteggiare i disagi, è stato predisposto un piano straordinario che prevede oltre 20 autobotti, la distribuzione di acqua tramite cisterne e la garanzia di approvvigionamento per le utenze sensibili, come ospedali e strutture sanitarie. I servizi essenziali risultano assicurati, pur con alcune limitazioni per ambulatori e consultori.

L’impatto sulla vita quotidiana è significativo: disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come dei servizi per l’infanzia e dei poli universitari dell’Università d'Annunzio di Pescara e Chieti. Stop anche a musei, mercati coperti, impianti sportivi comunali e al mercato ittico all’ingrosso.

Un intervento complesso, necessario per la manutenzione straordinaria della rete, che evidenzia la fragilità delle infrastrutture e l’impatto diretto sulla quotidianità di un’intera area regionale.