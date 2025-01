McDonald’s apre a Silvi: 50 opportunità di lavoro, candidature entro il 15 gennaio

Nuovo punto vendita sulla statale 16: il colosso del fast food cerca personale. Colloqui in programma entro la fine di gennaio.

A Silvi, sulla statale 16 nei pressi dell’incrocio con la statale 553 per Atri, il nuovo McDonald’s è ormai prossimo all’apertura, prevista per aprile. L’annuncio ufficiale dell’avvio delle selezioni per l’assunzione di circa 50 posti di lavoro è stato dato ieri dall’azienda, che invita gli interessati a presentare la propria candidatura esclusivamente online entro il 15 gennaio.

Le candidature vanno inoltrate tramite il sito ufficiale McDonalds.it, dove si dovrà compilare un questionario e allegare il proprio curriculum. I candidati che supereranno la prima fase riceveranno una convocazione per partecipare al McDonald’s Job Tour, previsto nella seconda metà di gennaio, con data e orario specifici. Durante l’evento, i partecipanti sosterranno colloqui individuali e avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con dipendenti già operativi nei ristoranti della zona.

Il marchio americano ha recentemente inaugurato nuovi locali a Teramo, Giulianova e Roseto, ampliando così la sua presenza in Abruzzo. L’arrivo a Silvi è stato accolto con entusiasmo dall’amministrazione comunale. Il sindaco Andrea Scordella ha sottolineato come la posizione strategica della città, vicina all’area metropolitana di Pescara, rappresenti un fattore di grande attrattiva per gli investitori. Ha inoltre evidenziato che questa apertura costituisce un’importante opportunità di impiego per i giovani del territorio.

Con un'espansione continua nel centro Italia, McDonald’s conferma la sua capacità di creare posti di lavoro e contribuire allo sviluppo economico locale. Chi desidera intraprendere un percorso professionale in un ambiente dinamico e strutturato non dovrebbe perdere questa occasione.