Medio Oriente nel caos: escalation militare e minacce che fanno tremare il mondo

Tra raid, tensioni diplomatiche e dichiarazioni allarmanti, cresce il rischio di un conflitto su larga scala con conseguenze globali imprevedibili per civili, energia e stabilità internazionale

Si aggrava ulteriormente la crisi in Medio Oriente, mentre le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump alimentano un clima di forte tensione internazionale. In un messaggio diffuso sul proprio social, Trump ha parlato di una possibile “fine di un’intera civiltà”, lasciando intendere scenari estremi legati all’evoluzione del conflitto con l’Iran.

Secondo analisi internazionali, i negoziati risultano in fase di stallo, con Teheran che ha respinto le richieste americane sullo Stretto di Hormuz, nodo strategico per il traffico energetico globale. Questo irrigidimento potrebbe aprire la strada a nuovi bombardamenti mirati contro infrastrutture iraniane, già colpite nei giorni scorsi da raid condotti con bombardieri B-2 e munizioni ad alta penetrazione.

Nelle ultime ore si sono registrate esplosioni sull’isola di Kharg, principale terminal petrolifero del Paese, mentre attacchi hanno interessato anche ponti ferroviari e aree urbane tra cui Teheran, Qom e altre città strategiche. Le autorità locali parlano di vittime civili e feriti, mentre fonti indipendenti stimano migliaia di morti dall’inizio delle ostilità, inclusi numerosi bambini.

Sul piano internazionale, l’Unione Europea ha espresso una posizione netta contro gli attacchi alle infrastrutture civili, sottolineando i rischi di una escalation incontrollata e invitando tutte le parti al rispetto del diritto internazionale umanitario.

Nel frattempo, il Pentagono starebbe valutando un ampliamento degli obiettivi, includendo anche strutture a uso misto civile-militare, mentre prosegue il dibattito interno sulla legittimità di tali operazioni.

La situazione resta estremamente fluida, con segnali contrastanti anche sul fronte diplomatico, dove alcuni Paesi, tra cui il Pakistan, parlano di tentativi ancora in corso per favorire una de-escalation. Tuttavia, sul terreno continuano raid, allarmi e misure di emergenza, con la popolazione civile sempre più esposta agli effetti del conflitto.