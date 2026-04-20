Medio Oriente sull’orlo della guerra: Trump avverte, tregua a rischio e tensione sale

Escalation tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati restano incerti: ultimatum imminente, scontri nel Golfo e timidi spiragli diplomatici sul tavolo internazionale

Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta altamente instabile, con i negoziati per una tregua che appaiono ancora in bilico. A segnare il clima è il presidente Donald Trump, che ha ribadito di non voler accelerare i tempi: “Non intendo farmi mettere fretta”, ha dichiarato, ricordando che l’ultimatum per il cessate il fuoco scadrà mercoledì sera.

Le tensioni si sono intensificate dopo l’azione statunitense contro una nave iraniana nello Stretto di Hormuz, ritenuta strategica per i traffici energetici globali. Secondo fonti vicine a Teheran, la risposta sarebbe arrivata con un attacco di droni contro unità navali americane nell’area del Golfo dell’Oman, alimentando il rischio di un’ulteriore escalation militare.

Parallelamente, resta aperta la partita diplomatica. La delegazione americana, guidata dal vicepresidente JD Vance, è attesa in Pakistan per tentare di riavviare il dialogo con Teheran. Le trattative, previste a Islamabad, potrebbero iniziare nelle prossime ore, anche se la partecipazione iraniana non è stata ancora confermata ufficialmente.

Da parte iraniana, il presidente Masoud Pezeshkian ha invitato a percorrere tutte le strade diplomatiche per ridurre la tensione, pur ribadendo la necessità di mantenere alta la vigilanza. Una posizione che riflette l’equilibrio tra apertura al confronto e fermezza sulle cosiddette “linee rosse”.

Sul piano internazionale, si registrano prese di posizione significative. La Russia, attraverso il Cremlino, si è detta pronta a offrire supporto per una soluzione pacifica, pur escludendo un ruolo diretto di mediazione. La Spagna, invece, ha chiarito di non voler partecipare ad alcuna operazione militare nello stretto, auspicando il ritorno a condizioni di libera navigazione.

Nel frattempo, anche il contesto economico risente delle tensioni: il prezzo del petrolio ha registrato un forte rialzo, con il Brent in crescita di oltre il 7%, segnale delle preoccupazioni legate alla sicurezza delle rotte energetiche.

Resta quindi incerto l’esito dei colloqui, mentre l’orizzonte temporale si restringe. In assenza di un accordo, lo stesso Trump ha evocato scenari critici, parlando apertamente di possibili nuove azioni militari. Un quadro che mantiene alta l’attenzione della comunità internazionale su una crisi ancora lontana da una soluzione definitiva.