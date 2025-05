Meloni sfida Netanyahu: “Rispetti il diritto internazionale, ma l’ambasciatore resta”

La premier italiana critica le azioni israeliane a Gaza, definendo la crisi umanitaria "drammatica e ingiustificabile", ma esclude il ritiro del diplomatico da Tel Aviv.

Durante il question time alla Camera dei Deputati, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza, esortando il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu al rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario. Meloni ha definito la crisi umanitaria nella Striscia come "sempre più drammatica e ingiustificabile", sottolineando l'urgenza di porre fine alle ostilità.

La premier ha rivelato di aver avuto "conversazioni spesso difficili" con Netanyahu negli ultimi mesi, durante le quali ha ribadito la necessità di una cessazione delle violenze e il rispetto delle norme internazionali. Nonostante le divergenze, Meloni ha dichiarato che l'Italia non intende richiamare il proprio ambasciatore da Israele, ritenendo fondamentale mantenere un dialogo aperto e costruttivo per favorire una soluzione diplomatica al conflitto.

Meloni ha inoltre affermato che l'Italia non condivide alcune recenti proposte del governo israeliano, pur riconoscendo che Israele non ha iniziato le ostilità e che gli attacchi di Hamas avevano l'obiettivo di isolare Israele a livello internazionale. Ha sottolineato l'importanza di non assecondare il disegno dei terroristi, che non hanno esitato a sacrificare vite umane per i propri scopi.

La Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Italia nel sostenere un processo di pace basato sulla soluzione dei due Stati, lavorando con i leader della regione, i partner europei e gli Stati Uniti. Ha evidenziato il ruolo dell'Italia nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza e ha annunciato la proroga dello stato di emergenza su Gaza da parte del governo italiano.

La posizione di Meloni si inserisce in un contesto europeo di crescente preoccupazione per l'escalation del conflitto. Recentemente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha criticato la politica israeliana a Gaza, ricevendo una risposta dura da parte di Netanyahu, che lo ha accusato di schierarsi con Hamas.