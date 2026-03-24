Meloni tira dritto dopo il referendum: niente fiducia e nessuna crisi politica

Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, il governo esclude scenari di instabilità e ribadisce la continuità dell’azione politica senza passaggi parlamentari straordinari immediati.

Non ci sarà alcuna richiesta di voto di fiducia da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’esito negativo del referendum sulla giustizia. È quanto emerge da fonti di governo qualificate, secondo cui non sussistono le condizioni per parlare di una vera e propria crisi politica.

Secondo quanto riferito, l’attuale fase non richiederebbe passaggi formali in Parlamento, poiché l’esecutivo mantiene la propria stabilità e la piena operatività. La linea adottata dall’esecutivo è quella della continuità, senza ricorrere a strumenti istituzionali straordinari che, al momento, non vengono ritenuti necessari.

Le stesse fonti sottolineano inoltre che non è previsto, almeno nell’immediato, alcun incontro tra la premier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, elemento che rafforza l’interpretazione di una situazione politica sotto controllo e priva di tensioni tali da richiedere interventi istituzionali urgenti.

Il governo, dunque, prosegue nella propria azione senza modifiche sostanziali, nonostante il risultato del referendum. Una scelta che mira a ribadire la tenuta dell’esecutivo e a evitare letture che possano alimentare ipotesi di instabilità nel quadro politico nazionale.