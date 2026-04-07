Meningite fulminante a Pescara: donna muore in poche ore, scatta l’allerta sanitaria

Caso improvviso e gravissimo in Abruzzo: attivata la profilassi per i contatti stretti mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione per prevenire ulteriori contagi

Un caso di meningite fulminante si è verificato a Pescara, dove una donna di 51 anni è deceduta in poche ore dopo il ricovero in ospedale. L’episodio, avvenuto nella giornata di sabato, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza sanitaria previste in situazioni analoghe.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva iniziato ad accusare i primi sintomi a casa, venendo poi accompagnata dai familiari presso la struttura ospedaliera. Una volta avviati gli accertamenti clinici, le condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche, con un rapido peggioramento che ha portato al decesso nel giro di poche ore.

Si tratterebbe di una forma particolarmente aggressiva e rara della malattia, caratterizzata da un decorso molto rapido. A seguito della diagnosi, la ASL di Pescara ha immediatamente avviato il tracciamento dei contatti stretti, come previsto dai protocolli sanitari.

Le persone entrate in contatto con la paziente sono state prontamente individuate e sottoposte a profilassi antibiotica, misura necessaria per ridurre il rischio di eventuali contagi. Le autorità sanitarie mantengono alta l’attenzione, pur sottolineando che si tratta di un episodio isolato.

La meningite, nelle sue forme più severe, può evolvere rapidamente e richiede interventi tempestivi. Per questo motivo, viene ribadita l’importanza di riconoscere precocemente i sintomi e rivolgersi immediatamente ai servizi sanitari in caso di sospetto.